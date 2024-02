Russell Crowe | i cinque migliori film dell’attore!

permettendo a Russell Crowe di prendere in giro Travolta. dai fan di Geolier che pur avendo avuto il 60% nel televoto a cinque,

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo la sua ospitata a Sanremo, si è molto parlato dianche perché a breve tornerà a Roma per esibirsi con la sua band. Tuttavia, noi tutti lo conosciamo per essere un grande attore, perciò ricordiamo insieme quali sono idiGrazie alla sua ospitata al Festival di Sanremo abbiamo scoperto che, oltre al essere un grande attore, è anche cantante. Durante la kermesse, dopo la sua interpretazione di Let the Light Shine, ha infatti annunciato che il 23 giugno si esibirà con la sua band al Tempio di Venere, a pochi passi dal Colosseo a cui è legato uno dei suoipiù famosi, Il Gladiatore. Un po’ di biografiaè nato il 7 aprile 1964 ...