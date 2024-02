Rubata la moto dei volontari su due ruote degli ospedali | “Aiutateci a ritrovarla | serve a ridare il sorriso ai bimbi ricoverati”

" Il fenomeno dei furti di veicoli nel nostro Paese non conosce equipaggiata con dispositivo LoJack, rubata un paio di volte in appunto ritrovato insieme ad altri 13 SUV di brand premium e 2 moto,

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano – È statauna delledei No Barriers, l’associazione milanese diato attiva neglie nelle associazioni di assistenza ai diversamente abili. Si tratta di unaelettrica del valore di circa 5.000 euro che l’associazione utilizza per le sue iniziative diterapia. Per questo No Barriers ha lanciato un appello su Facebook, che è stato condiviso da tanti utenti dei social. “Vi chiedo un prezioso aiuto – dice il post sulla pagina dell’associazione – Ci è statalaelettrica. Marca Talaria modello Sting TL 3000 Telaio R73R7P1A6N0002745 - che utilizziamo nei reparti pediatrici e ho bisogno delle vostre segnalazioni”. “Se doveste recarvi nei vari mercatini dell’usato (ad esempio quello di San Donato ...