Rottamare un’auto – tutto quello che c’è da sapere

vediamo nel dettaglio tutto quello che bisogna Tre gruppi di auto. L'architettura degli incentivi non manca qualche versione del segmento D - di un //ecobonus.mise.gov.it L'auto da rottamare: fino

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sono molte persone che si chiedono se si puòin maniera totalmente gratuita. Questa è una cosa comprensibile perché può esserci il desiderio di non investire soldi per quanto riguarda la rottamazione e la demolizione della propria auto, sopratperché magari quel budget lo si vuole investire per altre cose, come per esempio acquistare una macchina nuova o un altro veicolo.che possiamo dire è che esistono centri di demolizione che forniscono un servizio di rottamazione quasi totalmente gratuito, e diciamo semplicemente, perché ci sono delle spese amministrative da sostenere, che però sono abbastanza irrilevanti rispetto alla mole di lavoro che farà l’azienda in questione, e che il veicolo riceverà quando verrà demolito. Teniamo presente che mediamente una famiglia possiede almeno due ...