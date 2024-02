Rotondo tra il ‘suo’ derby e la malattia | Forlì sei super Agrigento? È cresciuta

archeologo, continuera dunque nel suo importante impegno, a abitato di Colle Rotondo ecc.). Il Professor Jaia era stato nominato nato da un accordo tra Dipartimento di Scienze dell'antichita di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Paolo, centro di 34 anni originario di Siracusa, è un doppio ex di, le due squadre che si affrontano domenica in Sicilia. Ha giocato connelle stagioni 2009/10, 2017/18 e 2019-2021, mentre ha calcato il parquet del Palafiera dal 2015 al 2017, nel periodo in cui la neonata Pallacanestro 2.015 si rilanciava dopo il periodo buio del fallimento. Adessomilita nella Siaz Piazza Armerina nella serie B interregionale: una scelta per vivere le gioie della famiglia. Ma soprattuttoha vinto la sua partita più importante, quella per la vita, sconfiggendo la sindrome di Guillain-Barrè: unain cui il sistema immunitario attacca per errore parte del proprio sistema nervoso periferico. Colpisce una persona su 100mila e ...

Tra bici gravel e folklore, tutto il bello del salone internazionale del turismo lento: N on è la meta, ma l’esperienza che conta: è ciò che insegna il turismo slow, quello che non cerca di “spuntare” il maggior numero possibile di attrazioni in poco tempo, ma invita a prendersi il giust ...

L'attivismo degli azionisti raggiunge i massimi livelli in quattro anni tra campagne globali in aumento, secondo Diligent: Un maggior numero di aziende identifica l'attivismo come un rischio per le divulgazioni aziendali, mentre le campagne tornano a livelli pre-pandemia (ANSA) ...

Crolla il castello del boss. Sequestrati due milioni e mezzo di beni: Rocco Moretti considerato tra i capi fondatori della 'Società foggiana' è attualmente detenuto in regime del 41-bis ...