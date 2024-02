Roman Reigns avverte | “Stanotte a SmackDown si cambia musica!”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La Road To WrestleMania è appena iniziata, ma in casa WWE c’è molta carne al fuoco. Durante la conferenza stampa di Las Vegas è successo di tutto. Cody Rhodes ha chiarito di voler affrontarea WM 40 e le sue parole hanno portato alla reazione di The Rock che gli ha rifilato uno schiaffo e ha poi “invitato” Triple H a rivedere le sue decisioni. “The Game” però è parso inamovibile e in occasione dell’episodio didi settimana scorsa ha ribadito che, piaccia o non piaccia, è lui a prendere le decisioni.i due samoani torneranno nello show blu e c’è molta attesa per capire cosa faranno.e The Rock a SDe The Rock torneranno ae paiono intenzionati a lasciare ...