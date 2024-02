Roma | sgominata la banda del buco | arrestati 6 ‘pensionati’ | FOTO

L'ordinanza di custodia emessa dal gip di Ancona è stata eseguita nell'ambito della città metropolitana di Roma (a Roma, Zagarolo e Velletri) a carico dei sette indagati (tre sono croati): quattro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Operazione “PASCIÀ”. La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di, ha smantellato la “del” , traendo in arresto 6 persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, poiché gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine presso uffici postali e di concorso in rapine.delin azione a– (ilcorrieredellacitta.com)Nelle prime ore della mattinata, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile die del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica del Lazio, all’esito di una complessa attività investigativa, svolta nella seconda metà dello scorso anno con il coordinamento della Procura della Repubblica di ...