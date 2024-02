Roma | manifestazione pro-Palestina davanti alla sede di Repubblica

Alla fine il giorno della "grande manifestazione" conta quelli con le "Scie chimiche" quel mondo populista, anti Nato e pro Due trattori delle associazioni, alle 9, hanno sfilato per Roma fino al

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sono un centinaio le persone radunate, da alcuni collettivi di area comunista,del gruppo Gedi - di cui fa parte il quotidiano la- in via Cristoforo Colombo, a. I manifestanti sono scesi in strada per criticare la gestione da parte del giornale del caso Ghali al Festival di Sanremo, il punto di vista delle testata sulla situazione in Medioriente e in solidarietà con i giornalisti di Gaza uccisi nei raid dell'esercito israeliano nella Striscia.

Tra gli slogan dei manifestanti ci sono anche frasi come “Il nostro lavoro non è un hobby”, “No alla carne sintetica” e “Il grano è l’oro italiano” (tg24.sky)

Continua la protesta dei trattori: "A Roma per i nostri diritti": Due trattori provenienti dalla Campania questa mattina si sono fermati sotto al Colosseo a Roma sul lato di via dei Fori imperiali per la manifestazione dal titolo 'Te lo do io il made in Italy' - che ...

De Luca protesta a Roma, Manfredi si tiene alla larga: «Io sindaco del dialogo»: Il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco Gaetano Manfredi stanno nello stesso campo politico, il centrosinistra, ma con due modi di interpretarlo agli antipodi. E - infatti - oggi ...

Campania, De Luca guida la marcia dei sindaci contro il governo: “Cari sindaci, vi scrivo per invitarvi ancora una volta a partecipare alla manifestazione a Roma. Saremo in tanti, molti più di quanti io avessi in precedenza immaginato. L’Italia intera, non solo la ...