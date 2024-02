Roma | i giallorossi non soccombono alla de Kuip e tornano all' Olimpico con un pari

non mi ha convinto". Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi

(Di venerdì 16 febbraio 2024)16 febbraio 2024 - È terminata con l'onore inviolato la prima trasferta europea di Daniele De Rossi. Nella giornata di ieri infatti la suaha lottato e risposto colpo su colpo al Feyenoord di Arne Slot, uscendo dintimidatoria "de" di Rotterdam con un pareggio per 1-1 e una qualificazione così da decidere solo all'nella gara di ritorno. Una partita tutt'altro che facile, di fronte a oltre cinquantamila persone, dove al vantaggio dei padroni di casa firmato Igor Paixao, ha risposto uno degli uomini più attesi della stagione giallorossa, vale a dire Romelu Lukaku, il quale non trovava il gol da quasi un mese, ultima rete datata il 20 gennaio in campionato contro il Verona. La partita testimonia tutto il buon lavoro che l'ex capitano sta facendo sulla panchina ...