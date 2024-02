Roma | grave bimba aggredita da cani

Leggi Anche Manziana (Roma), muore sbranato da tre rottweiler mentre fa jogging nel parco TI POTREBBE INTERESSARE

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 15.30 Una bambina di due anni è statada duedi proprietà della nonna ad Anguillara Sabazia, vicino a, e ora si trova in gravi condizioni. La bambina è stata trasportata al policlinico Gemelli con l' elisoccorso del 118ed è ora in prognosi riservata. Anche la nonna della bambina è stata ferita dai, uno dei quali è un pastore tedesco, ed è stata ricoverata in ospedale. L'aggressione è avvenuta a casa dei nonni della, mentre i genitori si trovavno al lavoro. Sul posto i forestali la polizia locale.