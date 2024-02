Roma | bimba di 2 anni e nonna aggredite dai cani di famiglia La piccola è grave

15.30 Roma, grave bimba aggredita da cani Una bambina di due anni è stata aggredita da due cani di proprietà della nonna ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma, e ora si trova in gravi condizioni. La bambina

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ad Anguillara Sabazia, vicino, due, di cui un Pastore tedesco, hanno aggredito una bambina di duee sua. Isono di proprietà dell’anziana signora. Laè stata elitrasportata dal 118 presso Policlinico Gemelli in prognosi riservata. Laha lesioni multiple a viso e arti. Intubata e ventilata, è in sedazione profonda, ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica. L’anziana è stata trasportata presso l’ospedale San Camillo dove è stata sottoposto a un intervento chirurgico al braccio sinistro morso dagli animali. Dalle prime ricostruzioni, lastava tenendo in braccio laquando è avvenuta l’aggressione. I fatti sono avvenuti a casa dei nonni della bambina che ...