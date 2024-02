Roma | bimba di 2 anni e la nonna aggredite in casa da due cani | ricoverate in gravi condizioni

Ancora un'aggressione da parte di due cani, di cui un pastore tedesco. È il secondo caso che si registra nel giro di una settimana nei dintorni di Roma. Nella mattina di oggi, una bimba di due anni e sua nonna sono state morse da due animali di proprietà dell'anziana. Il fatto è accaduto ad Anguillara Sabazia . L'aggressione è avvenuta a casa

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – Unadi 2è stata aggredita da due, tra i quali un pastore tedesco, insieme alla, proprietaria degli animali. E’ successo oggi 16 febbraio, intorno alle 11.10 in un’abitazione di Anguillara Sabazia (). La piccola, che si trovava dai nonni mentre i genitori erano al lavoro, è stata elitrasportata inal Policlinico Gemelli dove si trova in prognosi riservata, mentre laè ricoverata all’ospedale San Camillo. Sul posto i carabinieri di Bracciano, intervenuti insieme alla Polizia Locale, i vigili del fuoco e il 118. L'articolo proviene da Italia Sera.

