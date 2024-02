Rod Stewart vende la sua musica per 100 milioni di dollari

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Rodha venduto il suo catalogole per centodi. L’autore di successi come Maggie May e Da Ya Think I'm Sexy ha ceduto testi edelle sue canzoni - e anche alcuni diritti sulla sua immagine - all’Iconic Artists Group di Irving Azoff, una società entrata di recente nel fiorente mercato dei cataloghili.

