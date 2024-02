Roccapiemonte | trovato in possesso di droga | arrestato

Un 35enne di Roccapiemonte è stato arrestato, ieri sera, per cessione e della perquisizione domiciliare e personale è stato trovato perquisizione domiciliare e personale è stato trovato in possesso

(Di venerdì 16 febbraio 2024) A(SA), nella serata del 15 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio hanno, in flagranza di reato, per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 35enne del luogo sorpreso, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre cedeva sostanza tipo “crack” ad un acquirente del posto. La successiva perquisizione domiciliare e personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire nella disponibilità del fermato ulteriore sostanza stupefacente tipo “crack” e “marijuana” per un peso complessivo di 3,10 grammi, nonché la somma in contanti di sessanta euro. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. Segui ZON.IT su Google News.