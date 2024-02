Robotica e mattoncini | la First Lego League Challenge protagonista all’Università di Firenze

Ai blocchi di partenza il concorso per la promozione di robotica promozione di robotica e scienza tra i giovani e le giovani FIRST& coach e accompagnatori che si sfideranno a colpi di mattoncini

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 - L’Ateneo fiorentino si prepara ad accogliere oltre 200 giovani inventori e inventrici, pronti a sfidarsi in gare di scienza,. Sabato 17 febbraio si terranno presso il Centro Didattico Morgagni (viale Morgagni 44 – ore 9) le gare di qualificazione della, in cui si affrontano squadre di studenti dai 9 ai 16 anni chiamati a progettare, costruire e programmare robot autonomi, per cercare soluzioni innovative a problemi reali di interesse ecologico, economico e sociale. La qualificazione regionale per il centro Italia è organizzata dalla Scuola di Ingegneria: alla manifestazione parteciperanno 22 team provenienti prevalentemente da Toscana ed Emilia-Romagna, composti per ...