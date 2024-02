Roberto Saviano e Michela Murgia | «Un monumento per lei? Ha rifiutato persino la tomba»

Oggi Roberto Saviano sul Corriere della Sera gli risponde. La E decideva, Michela, di mettersi con il proprio corpo nelle

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il sindaco di Cagliari e candidato di Fratelli d’Italia alla presidenza della Regione Sardegna Paolo Truzzu ha detto ieri che non intitolerebbe mai una via a. E questo perché «sembra un personaggio più negativo che positivo, nel senso che era una di quelle persone che voleva insegnare agli altri cosa dovevano pensare e imporgli in ogni caso il suo pensiero. Era una totalitaria, per certi punti di vista». Oggisul Corriere della Sera gli risponde. La scrittrice scomparsa il 10 agosto scorso «era consapevole della grande sproporzione tra l’intellettuale che si oppone al potere politico e il potere politico che lo minaccia fino a zittirlo. E decideva,, di mettersi con il proprio corpo nelle battaglie sulle quali sentiva di poter fare la differenza, per passione, ...

Le autosconfessioni intellettuali sono sempre spettacolari. Se poi involontarie, significa che d'intelletto in realtà ce n'è poco, ma in compenso la ... (liberoquotidiano)

È morto a 23 anni l’attore napoletano Adam Jendoubi, noto per aver recitato nel film “La paranza dei bambini” e in alcuni video del rapper ... (tpi)

"Puoi non capirla, ma non ti respinge ti senti comodo ed è questa la magia di Napoli": lo scrittore parla del giovane rapper di ... (fanpage)

Zaccaria, 'la Rai oggi non applica l'aggiungi un posto a tavola': "Secondo me la Rai di oggi non applica in maniera rigorosa quel principio nel quale io ho sempre creduto, cioè 'aggiungi un posto a tavola': aggiungere, aggiungere, aggiungere e mai far sì che qualcun ...

Best Movie Comics and Games 2024: annunciati i primi ospiti della terza edizione! Si torna a fare #BOOM: Best Movie Comics & Games: ecco i primissimi ospiti della terza edizione dell'evento milanese, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 ...

Nell'italiota falò delle vanità, l’etica brucia più della satira: “Il gregge” di Grittani è il romanzo che mancava: “Il gregge” capita al momento giusto nel posto giusto, che poi è un posto sbagliato: l'Italia di oggi. Ogni qualvolta ti sembra troppo, nella vicenda, ecco che ti rendi conto che troppo non è, giacché ...