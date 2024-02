Roberta Morise | il video della proposta di matrimonio di Enrico Bartolini

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ha pubblicato ildidisul suo profilo Instagram. La notizia delnon è nuova: lo chef le aveva già chiesto di sposarlo a Dubai qualche settimana fa, nel mese di gennaio 2024: all’epoca, la conduttrice aveva postato una storia Instagram nella quale si leggeva la scritta “Sì, lo voglio”. Solo ora, però,ha deciso di condividere il. A corredo del filmato, nel quale vediamo lo chef inginocchiarsi durante una serata romantica, la scritta “Io e te”, mentre di sottofondo sentiamo la canzone Come nelle favole di Vasco Rossi. Moltissimi i commenti dei follower, che si congratulano con la coppia scrivendo: “Mi sono ...

Roberta Morise ha pubblicato il video della proposta di matrimonio di Enrico Bartolini sul suo profilo Instagram. La notizia del matrimonio non è ... (diredonna)

Roberta Morise (Cariati, 13 marzo 1986) è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana.

Il Fatto Quotidiano

La Gazzetta dello Sport

Roberta Morise si sposa, la proposta di matrimonio da favola e il ruolo di Matano: Il video della proposta di matrimonio a Roberta Morise, la felicità della sposa col pancione ...

La Vita in Diretta, Roberta Morise spiazza Alberto Matano: “Vuoi celebrare il mio matrimonio”. Lui reagisce così: Ospite del programma di Rai 1, la showgirl si è mostrata molto emozionata e ha chiesto al conduttore di sposarla con Bartolini ...

Roberta Morise incinta annuncia le nozze in tv: le celebrerà un famosissimo volto tv, ecco chi: Roberta Morise ha annunciato le nozze in tv e chiesto al conduttore de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano di celebrarle.