Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza annunciati come ospiti a Verissimo | la frecciatina di una dama di Uomini e Donne

Vi siete mai chiesti cosa sta succedendo tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua dopo la loro uscita da Uomini e Donne? Bene, avremo presto l'occasione di scoprirlo in prima persona! La coppia ha catturato l'attenzione del pubblico durante

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 16 febbraio 2024)mostrato nella puntata diin onda lo scorso 12 febbraio,Dihanno lasciato insieme il dating show. La scelta dei due ex protagonisti del Trono Over ha fatto particolarmente discutere, alla luce delle vicende che hanno caratterizzato i giorni precedenti alla puntata. Ricordiamo che, tornato in trasmissione dopo la sua ex Ida Platano (salita sul trono), aveva inizialmente proseguito la conoscenza con. L’imprenditore salernitano, infatti, aveva interrotto la frequentazione con la 41enne di Cassino per dedicarsi ad Ida, con la quale è stato legato per circa un anno. Tuttavia,ha poi palesato un forte interesse per la...