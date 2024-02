Il presidente di The CW Brad Schwartz ha rivelato quando la quarta stagione di Superman and Lois uscirà sul piccolo schermo. L'uscita di quella che sarà l'ultima stagione dello show su Superman e Lois era inizialmente prevista per l'estate, ma ora Schwartz ha dichiarato che la serie sarebbe stata "sprecata" se fosse tornata

The CW ha rivelato quando i fan della DC potranno aspettarsi di rivedere Superman e Lois sul piccolo schermo. Il presidente di The CW Brad Schwartz ha rivelato quando la quarta stagione di Superman and Lois uscirà sul piccolo schermo. L'uscita di quella che sarà l'ultima stagione dello show su Superman e Lois era inizialmente prevista per l'estate, ma ora Schwartz ha dichiarato che la serie sarebbe stata "sprecata" se fosse tornata in qualsiasi momento tranne che in autunno. Schwartz ha inoltre dichiarato di aver visto la première della quarta stagione "ieri sera" e ha assicurato i fan che "farà piangere molto".

Rivelata la finestra di uscita della quarta stagione di Superman & Lois: The CW ha rivelato quando i fan della DC potranno aspettarsi di rivedere Superman e Lois sul piccolo schermo.

