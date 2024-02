Ristoranti | nel 2023 le nuove aperture in Italia crescono del +5 | 5%

Nel corso dell'anno verranno inaugurati 28 ristoranti. Nel 2023 il giro d'affari è cresciuto del 25% Continua il piano di sviluppo di Kentucky fried chicken (Kfc) in Italia. Sono 28 i ristoranti Kfc che verranno inaugurati nel corso dell'anno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sono state 6.205 ledinel(+5,5% sul 2022); bene anche bar (+4mila unità) +3.730 le pizzerie. A comunicarlo e rilanciare il dato, su elaborazioni Fipe Confcommercio- Fiepet- Confesercenti , è Beer&Food Attraction, salone din Exhibition Group giunto alla sua 9ª edizione, che si tiene in fiera a Rimini in contemporanea con BbTech Expo (fiera professionale...

Google finalmente riconosce la cucina palestinese: E questo vale anche nel mondo della cucina e della ristorazione. Per anni, Google — una fonte cruciale per le inserzioni commerciali — aveva deciso di non includere la parola "palestinese" come ...

Masterchef 13, Kassandra eliminata: ecco i motivi. Il battibecco con Barbieri: È un salto nel vuoto. A Milano non ho amici ... Ho in mente un progetto di cui non dico nulla per scaramanzia. Non sarà un ristorante, non un posto fisso, fisico. È troppo difficile burocraticamente.