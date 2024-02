Riscatto Agricolo | nuova giornata di mobilitazione

Leggi anche Protesta dei trattori, Meloni: "Non si salva l'ambiente contro gli agricoltori, li capisco" Protesta dei trattori, ministro Lollobrigida vede Riscatto Agricolo: "Nuova proposta su Irpef"

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo corteo dioggi a Benevento con i trattori che si sono messi in marcia stamattina dal presidio fisso alla Rotonda dei Pentri, dove stazionano da settimane, per raggiungere l’istituto Agrario “Vetrone” alla contrada Piano Cappelle. Qui gli agricoltori incontreranno gli studenti per illustrare e discutere con loro circa il difficile periodo che sta vivendo la categoria. Successivamente, il corteo dei trattori si sposterà presso il museo “Musa” per discutere di “agricoltura del passato e del futuro”. Infine il rientro a Benevento dove i manifestanti percorreranno punti strategici della città prima di tornare al presidio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.