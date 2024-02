Il totem in questione è il terzo ad essere messo in funzione in pochi mesi, dopo quello del rinnovato Sportello Centrale Anagrafe di via Fausto Beretta, 1, e quello collocato all'Ufficio Relazioni

Rinnovato dopo 8 mesi il contratto della vigilanza privata: aumenti fino a 350 euro al mese. Pesano gli interventi della magistratura (Di venerdì 16 febbraio 2024) Come anticipato la settimana scorsa dal fattoquotidiano.it, la raffica di interventi della magistratura su diverse grandi aziende della vigilanza privata ha propiziato un nuovo rinnovo in tempi record del contratto nazionale di categoria dopo quello siglato nel giugno 2023. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato un'ipotesi di accordo con le sigle datoriali Anivip, Assiv, Univ, Ani sicurezza, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi: gli oltre 100mila addetti del comparto avranno aumenti a regime di 350 euro al mese per il livello D dei Servizi Fiduciari e 250 euro per il quarto livello delle guardie ...

