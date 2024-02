Rinnovata l’intesa Cip-Fpi per la boxe paralimpica: ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e il numero 1 della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D'Ambrosi, ...

Relazioni scuola-impresa: Crotone in prima linea per orientare i giovani al lavoro: Una rete istituzionale tra la Camera di Commercio, il Centro per l’impiego di Crotone e Anpal Servizi per il primo approccio con il mondo del lavoro ...

Psg, adieu Mbappé: nel mirino Lautaro. “A Parigi seguono con attenzione la telenovela-rinnovo”: L'attaccante francese lascerà a fine stagione il Psg e il club si sta guardando intorno per sostituirlo: anche Leao e Osimhen obiettivi ...