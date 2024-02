Riforma Cartabia | gli effetti? “Ancora non si vedono” Focus giustizia a Caserta

'In Italia la giustizia è lenta e costosa e gli effetti della riforma Cartabia, se ci saranno, ancora non si vedono'. Ne è convinto Sergio Veroli, Presidente di Consumers Forum, rimarcando come 'una causa civile dura cinque o sei anni e la

