Rifiuti selvaggi a Qualiano | un’abitudine vergognosa che persiste

(Di venerdì 16 febbraio 2024): Ignoti, senza scrupoli, hanno scaricato illegalmente immondizia sulle strade Ancora una volta,è teatro di un vergognoso atto di inciviltà:abbandonati nei pressi di Via Giovanni Falcone. Ignoti, senza scrupoli, hanno scaricato illegalmente immondizia sulle strade, alimentando un triste rituale che sembra ormai radicato nella zona. Nonostante le numerose segnalazioni pervenute alla nostra redazione, l’inerzia delle autorità locali è evidente. La comunità è indignata e chiede interventi immediati. È urgente che le istituzioni prendano provvedimenti efficaci per porre fine a questa vergogna ambientale, intensificando i controlli e applicando sanzioni più severe. La civiltà di un territorio si misura anche dal rispetto dell’ambiente che lo circonda. Se ...

Nuovo blitz dei vigili in corso Finocchiaro Aprile contro bancarelle e doppie file selvagge: 98 multe: In totale la polizia municipale ha rimosso 17 auto e sequestrato 200 chili di merce oltre che tutti i banchi di vendita che gli abusivi lasciano sui marciapiedi anche durante la notte. Il comandante C ...

Galoppatoi abbandonati tra rifiuti e degrado Sos degli ambientalisti: Degrado sui galoppatoi di viale Carlo di Borbone, le associazioni ambientaliste tornano alla carica. E denunciano le pessime condizioni in cui versano entrambi i percorsi che, nel tratto ...

We Are the World: la notte che ha cambiato il pop, di Bao Nguyen: Prodotto da Lionel Richie, il doc sulla genesi della celebre We Are the World mostra il making of di un pezzo di storia della musica ...