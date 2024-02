Taciamo per pudore sulla iniquità paradossale e surreale che il perché più in basso in graduatoria 'nazionale', che per mera nella Regione di provenienza o almeno la possibilità di farvi rientro

Rientro surreale per Osimhen: visite mediche nella sua casa di Posillipo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo la complicata odissea di voli, Osimhen è atterrato ieri a Napoli. visite mediche direttamente nella sua abitazione per valutarne le condizioni verso Genoa e Barcellona. Il Rientro a Napoli di Victor Osimhen, reduce dalla Coppa d’Africa con la Nigeria, si è rivelato piuttosto surreale. L’attaccante era atteso in mattinata dopo la complicata odissea di voli da Lagos ad Istanbul e infine Capodichino, ma è atterrato solo nel tardo pomeriggio di ieri. Un Rientro Complicato per Osimhen tra visite mediche e Recupero Fisico Contrariamente alle aspettative, Osimhen è atterrato a Napoli nel pomeriggio, dopo un’odissea aerea che lo ha visto passare da Lagos a Istanbul, e infine a Napoli, con ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo la complicata odissea di voli,è atterrato ieri a Napoli.direttamentesua abitazione per valutarne le condizioni verso Genoa e Barcellona. Ila Napoli di Victor, reduce dalla Coppa d’Africa con la Nigeria, si è rivelato piuttosto. L’attaccante era atteso in mattinata dopo la complicata odissea di voli da Lagos ad Istanbul e infine Capodichino, ma è atterrato solo nel tardo pomeriggio di ieri. UnComplicato pertrae Recupero Fisico Contrariamente alle aspettative,è atterrato a Napoli nel pomeriggio, dopo un’odissea aerea che lo ha visto passare da Lagos a Istanbul, e infine a Napoli, con ...

Advertising

Altre Notizie

Milan, l’infermeria è ancora piena: fissato il rientro di un difensore: Infortuni Milan – I rossoneri guidati in panchina da Stefano Pioli, nonostante la posizione in classifica, tutto sommato buona, continuano a essere ostaggio degli infortuni. Una dinamica specifica che ... GF, Alfonso nella bufera: Luzzi al massacro, su Varrese surreale: Beatrice, che da settembre regge il programma, viene messa al patibolo e il conduttore si contraddice in diretta televisiva ...

Video di Tendenza