Ridley Scott alla regia di un film su Bee Gees per Paramount?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Cosa hanno in comuneed i Bee, storico trio diventato famoso soprattutto per la colonna sonora de La febbre del sabato sera? A prima vista nulla ma, ripensandoci, qualche punto d’unione deve esserci se il regista sta riflettendo sulla possibilità di girare unsu di loro. In realtà il progetto sembra essere ben avviato dal punto di vista produttivo., infatti, ha chiamato a se anche John Logan, sceneggiatore de Il gladiatore per occuparsi dello script, mentre produrrà la pellicola insieme a Graham King per GKs, Stacey Snider e Michael Pruss perFree.distribuzione in tutto il mondo, invece, penserà la. Prima di arrivare a, comunque, ...

Matt Damon ha raccontato che Ridley Scott lo rassicurò sulla sua paura di recitare in The Martian in un ruolo troppo simile a quello ne film di ... (movieplayer)

Il 9 gennaio sarà disponibile in video on demand il film Napoleone , con star Joaquin Phoenix e diretto da Ridley Scott . Apple Original film s ha ... (movieplayer)

Il biopic storico di Joaquin Phoenix sarà disponibile in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma digitale Apple Original Films ha ... (movieplayer)

Bee Gees, ora è Ridley Scott in trattative per dirigere il biopic: Il lungometraggio, ancora senza titolo, è in lavorazione alla Paramount Pictures, che si occuperà anche della distribuzione, con Barry Gibb (unico sopravvissuto dello storico gruppo: Maurice è ...

Ridley Scott in trattative per dirigere film sui Bee Gees: Un regista da Oscar per dirigere un film sui Bee Gees. Ridley Scott è in trattative con la Paramount per mettersi dietro la macchina presa del progetto, ancora senza titolo, sulla band ...

Ridley Scott in trattative per dirigere il biopic dedicato ai Bee Gees: Lo studio svilupperà infatti il film su uno storico gruppo musicale, ovvero i Bee Gees, ed il progetto, come riportato da Deadline, potrebbe essere diretto da Ridley Scott. Il regista, infatti, è ...