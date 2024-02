L'uomo viene ricercato non solo in Italia, ma anche all'estero, puntava ai tre bambini che erano da soli in casa". Non ha dubbi per l'ennesima volta in pochi giorni. "Mia moglie è scesa nel

Ricercato da giorni, in casa oggetti rubati e grimaldelli, arrestato 55enne pluripregiudicato (Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Un uomo di 55 anni, già volto noto alle cronache locali e alle forze di polizia, era Ricercato da giorni perché doveva scontare una condanna ad oltre un anno e mezzo di reclusione. Nelle ultime ore è stato rintracciato dalla polizia ed arrestato. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli hanno tratto in arresto ieri mattina un pluripregiudicato 55enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 9 febbraio dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, poiché l'uomo deve scontare una condanna ad un anno e 7 mesi di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, risalente al 2020. Alla sua cattura si è giunti a conclusione di un'attività investigativa che si è conclusa nella tarda mattinata di ieri quando l'autovettura in uso al ...

Ricercato da giorni per espiare una pena per droga, in casa oggetti rubati e grimaldelli: nei guai 55enne: GALLIPOLI (Lecce) - Era ricercato da giorni per scontare una condanna a oltre un anno e mezzo di reclusione, ma è stato rintracciato dalla polizia ed ...

