Ricerca | arti bionici funzionanti e senza rigetto | Università Ferrara in progetto Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) -problemi di. E' l'obiettivo di una serie di dispositivi nati daleuropeo 'BioFine', di cui l'difa parte. La strategia "è quella di modificare la superficie di un impianto intraneurale, ossia un dispositivo medico che viene impiantato all'interno dei fasci di nervi per ripristinare un collegamento neurale elettricamente interrotto, cosicché esso possa rilasciare localmente farmaci antiinfiammatori o immunosoppressivi. Infatti, per garantire che la funzionalità dell'impianto rimanga intatta per mesi o anni, gli effetti collaterali chiamati anche “reazioni da corpo estraneo” devono essere ridotti al minimo", sottolineano itori. ...