Riceci, scossone di Paolini alla commissione d'inchiesta: «C’è la mafia dietro i rifiuti». Poi si schermisce: «Lo dico in modo generico»: PETRIANO «Onorevole Borrelli io so bene cosa si muove dietro i rifiuti, non per niente da vent’anni sono in alcune associazioni che lottano contro la mafia, ho un bene confiscato a ...

Gestione rifiuti e servizio idrico, Forza Italia chiude la porta a Paolini: «Noi usciamo da questa maggioranza»: PESARO Il caso della discarica di Riceci, e lo scontro tra Provincia e Regione, ha prodotto uno "scossone" politico dentro l'ente di via Gramsci. Forza Italia ieri ha infatti ...