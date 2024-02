Ricchi e Poveri | l’anteprima del tour con due live a Roma e Milano

Hanno vinto anche i Ricchi e Poveri: era il 1985 era il 1985 e l'Italia cantava Se M'innamoro. Ci dei critici che hanno ascoltato in anteprima i

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Inizia a maggio ildei, reduci dal Festival di Sanremo, con un concerto ae uno ail 3 maggio al Teatro Dal Verme die il 21 maggio al Teatro Brancaccio perdel loro. Le date sono organizzate da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Ilè prodotto da DM Produzioni e i biglietti sono disponibili da oggi su TicketOne. Ihanno partecipato alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ma non tutta la vita, prodotto dall’etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records, casa discografica legata al gruppo sin dagli esordi (1967) quando Franco Califano, loro ...

