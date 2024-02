Riapre dall'8 all'11 febbraio per esserci nel momento in cui mettono in tavola lo pescano con la motobarca Patrizia della famiglia Qualcuno li definisce un ristorante, perch hanno aggiunto dei

Riapre il ristorante Famiglia Rana con un nuovo chef: in cucina arriva Francesco Sodano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Novità per il ristorante Famiglia Rana, che Riapre dopo il restyling: arriva lo chef Francesco Sodano. Anche se in Italia e all'estero, soprattutto nel mercato statunitense, il nome Rana è sinonimo di pasta ripiena, quella che il fondatore Giovanni ha cominciato a produrre sin dagli anni Sessanta intercettando le esigenze di una società in trasformazione, l'attività della Famiglia si è ormai ampliata fino a coprire anche altri settori, primo tra tutti quello ristorativo. I ristoranti di casa Rana Nel 2007 infatti l'azienda ha aperto il suo primo locale, in provincia di Brescia, da allora le insegne si sono moltiplicate, ma solo una – quella intitolata alla Famiglia ... Leggi tutta la notizia su gamberorosso (Di venerdì 16 febbraio 2024) Novità per il, chedopo il restyling:lo. Anche se in Italia e all'estero, soprattutto nel mercato statunitense, il nomeè sinonimo di pasta ripiena, quella che il fondatore Giovanni ha cominciato a produrre sin dagli anni Sessanta intercettando le esigenze di una società in trasformazione, l'attività dellasi è ormai ampliata fino a coprire anche altri settori, primo tra tutti quello ristorativo. I ristoranti di casaNel 2007 infatti l'azienda ha aperto il suo primo locale, in provincia di Brescia, da allora le insegne si sono moltiplicate, ma solo una – quella intitolata alla...

Advertising

Notizie Correlate

Mazzo - dopo 4 anni riapre il ristorante a San Lorenzo : perché andarci Mazzo, l’ultimo progetto firmato “The Fooders” ha trovato casa a Centocelle. Il che vuol dire, per molti, attraversare la città e raggiungere un ... (ilcorrieredellacitta)

Altre Notizie

Video di Tendenza