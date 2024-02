Revisione auto 2024 | tutti i cambiamenti di cui tenere conto | rischi di non superarla

Dal controllo emergeva che l'auto era priva di copertura assicurativa e con revisione scaduta. Inizialmente il conducente esibiva targa di prova presente a bordo del veicolo; targa intestata a

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Attenzione allanel: ci sono moltie regole nuove. Tutto quello che devi sapere per. Avere un’, come sappiamo, comporta molte spese ma raramente se ne può fare a meno, quindi dobbiamo rispettare anchequei costi imposti dallo Stato come per esempio il bollo. Un altro obbligo di legge importante è ladell’. Dal 24 febbraio novità sulla-cityrumors.itÈ importante perché riguarda la sicurezza, il veicolo deve rispettare determinate caratteristiche necessarie alla sicurezza nostra e degli altri anche per quanto riguarda le emissioni inquinanti. Lapuò essere effettuata alla Motorizzazione Civile con ...