Retroporto | Zes e Gateway ferroviario Così il porto di Gioia Tauro cambia pelle

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La visita adella presidente del Consiglio Giorgia Meloni per siglare l’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto si è svolta in un luogo simbolico, dove è in atto un’idea che potrebbe risultare non poco innovativa, per il mezzogiorno e per lo sviluppo futuro del Paese: l’intermodalità nave-treno-merci-Ue., Zes einfatti rappresentano una combinazione del tutto nuova a queste latitudini, che in verità si sarebbe potuta affrontare già due decenni fa, mentre la Cina è stata più rapida con l’acquisizione del Pireo, in Grecia (e con tutto ciò che ha comportato sia a livello di container che geopolitico). Ma oggipuò guardare con fiducia ...