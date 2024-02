Reti consulenza chiudono bene 2023 | premiano incertezza e volatilità mercati

Raccolta annua - 2,4%, ma è la terza migliore di sempre . Le reti di consulenza finanziaria chiudono il 2023 con la migliore raccolta mensile dell'anno nel comparto del risparmio gestito (2 miliardi). I volumi netti complessivi di dicembre sono più che

(Di venerdì 16 febbraio 2024) A fineil patrimonio dei risparmiatori, seguiti dai consulenti finanziari degli intermediari associati, raggiunge i 785,1 miliardi di euro evidenziando una crescita del 12,3% rispetto alla valorizzazione osservata al termine dello scorso anno (698,9 miliardi). Le leve di crescita si ritrovano nei volumi di raccolta realizzati nell’anno, che incidono per 6,3pp, e nell’effetto performance deifinanziari che contribuiscono per 5,8pp; marginale l’impatto delle modifiche intervenute sul perimetro di rilevazione (+0,3pp). La valorizzazione complessiva della componente finanziaria/assicurativa/previdenziale del portafoglio raggiunge così i 668,6 miliardi di euro (+15,8% a/a), rappresentando l’85,2% del portafoglio (+2,6pp a/a); di questi, 492,7 miliardi sono investiti in prodotti del risparmio gestito (il 62,8% del portafoglio; -3,2pp a/a) e ...