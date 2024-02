Responsabile della morte di Navalny | sono indignato | Biden inchioda Putin

Aleksej Navalnyj il cordoglio e la vicinanza della Repubblica italiana'. Leggi anche Morte Navalny, Tajani: "Sempre a fianco di chi lotta per democrazia" Morte Navalny, Blinken: "Mosca responsabile,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "per ladi": il presidente degli Stati Uniti Joelo ha detto intervenendo dalla Casa Bianca sulla notiziadel dissidente russo. Quest'ultimo è deceduto oggi in regime di carcere duro di detenzione: si sarebbe sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza. Secondo la tv di Stato Rt, a colpirlo sarebbe stata un'embolia. Gran parte del mondo occidentale, Unione europea in testa, ha subito puntato il dito contro lo zar dopo la diffusionenotizia. E ora lo fa anche il capoCasa Bianca, che ha dichiarato: "Nonsorpreso ma". ...

Navalny, Biden: "Putin è responsabile della sua morte": "Non sono sorpreso e allo stesso tempo sono sconvolto dalla notizia della sua morte". "Vladimir Putin è responsabile della morte di Alexei Navalny", anche se non ci sono prove di un suo assassinio.

Raffica di furti in chiesa a Ragusa: individuati i responsabili: I furti denunciati agli Uffici della Polizia di Stato avvenivano sempre in orari notturni. I malviventi, approfittando dell’assenza dei fedeli e dei sacerdoti, si introducevano all’interno dei locali ...

Morte Navalny, la Lega si smarca dal coro di accuse a Putin. Crippa: “Presto per parlare, non ci sono ancora prove”: Mentre dalla Casa Bianca il presidente Usa Joe Biden punta il dito contro Vladimir Putin, accusandolo di essere il “responsabile della morte di Alexei Navalny“, in contemporanea in Italia la Lega si s ...