Rennes | StÃ©phan | ‘Qualificazione compromessa Il Milan Ã¨ fantastico in tutti i reparti’|Europa League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 2024-02-16 00:47:00 Arrivano conferme: Ilcade pesantemente a San Siro, ilvince 3-0 l’andata dei playoff di UEFA Europa: servirà un’impresa al ritorno (giovedì 22 febbraio, ore 18.45) per ribaltare il risultato. Al termine della partita, il tecnico delJulien Stéphan è intervenuto in conferenza stampa: “Speranze di ribaltare il risultato? Il risultato di oggi è sfavorevole per noi. Penso che sia stato punito l’inizio della ripresa, peccato perché nel primo tempo era stato tutto molto interessante; avevamo la sensazione che ci potessimo creare delle occasioni, con meccanismi che funzionavano, eravamo vivi. Poi in 3-4 minuti si è ribaltata la situazione. Il ritorno è compromesso”. COSA E’ SUCCESSO STASERA? – “Abbiamo affrontato una squadra molto forte, in grado di ...