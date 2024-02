di testa, non ha perdonato e ha battuto Svilar. Un colpo che Tripletta a San Siro Tutto facile per il Milan a San Siro contro il a San Siro Tutto facile per il Milan a San Siro contro il Rennes.

Rennes battuto 3-0, il Milan vede gli ottavi di Europa League (Di venerdì 16 febbraio 2024) MilanO (ITALPRESS) – Un bel Milan mette in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie alla netta vittoria per 3-0 a San Siro contro il Rennes. Sono una doppietta di Loftus-Cheek e un gol di Leao a decidere il match. La prima chance è per i rossoneri e arriva al 7?. Kjaer sventaglia per Leao che salta il diretto marcatore con un colpo di petto e va al tiro con il destro, centrando in pieno la traversa. I padroni di casa partono meglio e collezionano cinque calci d’angolo nella prima metà del tempo, ma al 24? sono i francesi ad andare vicini al vantaggio quando un destro a giro di Bourigeaud termina di poco a lato alla sinistra di Maignan. Superato lo spavento, gli uomini di Pioli si portano in avanti e trovano il vantaggio al 32?. Florenzi riceve palla sulla destra ... Leggi tutta la notizia su ildenaro (Di venerdì 16 febbraio 2024)O (ITALPRESS) – Un belmette in ghiaccio la qualificazione aglidigrazie alla netta vittoria per 3-0 a San Siro contro il. Sono una doppietta di Loftus-Cheek e un gol di Leao a decidere il match. La prima chance è per i rossoneri e arriva al 7?. Kjaer sventaglia per Leao che salta il diretto marcatore con un colpo di petto e va al tiro con il destro, centrando in pieno la traversa. I padroni di casa partono meglio e collezionano cinque calci d’angolo nella prima metà del tempo, ma al 24? sono i francesi ad andare vicini al vantaggio quando un destro a giro di Bourigeaud termina di poco a lato alla sinistra di Maignan. Superato lo spavento, gli uomini di Pioli si portano in avanti e trovano il vantaggio al 32?. Florenzi riceve palla sulla destra ...

Europa League: Milan batte Rennes 3-0 e ipoteca gli ottavi FOTO: Due colpi di fioretto, prima del 3-0 definitivo di Leao che stende il Rennes e ipotecano il passaggio agli ottavi ... i 5 corner rossoneri raccontano bene quale sia la zona di campo più battuta.

