Rennes | 10mila tifosi arrivati a Milano da tutto il mondo per far festa prima della sconfitta So Foot

Parliamo di 8.000 - 10.000 tifosi del Rennes a San Siro? " Non mi Non è da tutti portare 10mila sostenitori. Siamo uno di quei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La trasferta delnon è andata come la squadra francese aveva sperato. Vittoria netta del Milan per 3-0, al San Siro. Eppure di questa, resta bella l’immagine dei migliaia digiunti aper sostenere la propria squadra. Idelsono sempre pronti a farsi sentire Soscrive: “Non è necessario camminare più di qualche metro per imbattersi in una bandiera con scritto ‘’ mentre si cammina per il centro di. Né di vedere una maglia rossonera del resto, e non parliamo di quella che la città italiana conosce a memoria. Da più di cinque anni, idelsanno meglio di chiunque altro che non c’è niente di più emozionante di un viaggio in Europa. ...

(S)punti di vista. In certe notti il dna rossonero non tradisce: Il Milan dimostra di essere una seria contendente per la vittoria in Europa League, con una prestazione convincente contro il Rennes. La squadra ha le potenzialità per arrivare lontano e vuole scriver ...

MILAN - Scaroni: “Dobbiamo limitare il numero di partite per salvaguardare la salute dei giocatori": Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa poco prima di entrare al pranzo UEFA, a poche ore dal play off di Europa League di San Siro con il Rennes. Queste ...

Per i suoi tifosi il Rennes ha fittato un hotel in centro a Milano e lo ha trasformato in infopoint: Milan-Rennes, per la squadra francese è forse la partita più importante della loro storia. I tifosi arrivati dalla Francia sono circa 8000 ...