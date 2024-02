Renault Astral | la prova de Il Fatto it – Spazio da suv | maneggevolezza da citycar – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’offensiva dinel segmento dei C-SUV, uno dei più affollati e strategici del mercato, è (da tempo) partita con Austral, il primo modello della Losanga che sfrutta la nuova piattaforma CMF-CD dell’Alleanza-Nissan-Mitsubishi. Con già oltre 10.000 immatricolazioni dal lancio, si posiziona in una fetta di mercato – il segmento C appunto – dovel’anno scorso ha avuto una quota del 4%, in crescita di un punto rispetto all’anno precedente. Erede della Kadjar, anche se completamente diversa, è uno dei primi frutti della Renaulution inaugurata da Luca de Meo, dopo la Mégane E-Tech 100% elettrica e la Arkana. L’Austral alza decisamente l’asticella dei C-SUV e proiettaai vertici della categoria. Vista da fuori è solida e muscolosa, lunga 4,51 m, larga 1,825 m (senza specchietti) e alta ...