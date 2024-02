Secondo l'accusa avrebbero falsificato il calendario per le convocazioni alla Questura di via Dante, a Reggio Emilia, per il rilascio del passaporto. Un iter burocratico questo, anche se la stessa questura spiega che in caso di urgenze i tempi sono molto più ridotti, che poteva durare ance per mesi. A

Reggio Emilia: poliziotta rilasciava velocemente passaporti in cambio di denaro (Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 A Reggio Emilia due persone, una poliziotta in servizio alla Questura e suo marito, sono accusate di aver messo in piedi un sistema per velocizzare il rilascio dei passaporti in cambio di denaro. Per i due sono scattate le misure cautelari dell'interdizione dell'attività di impresa e dai pubblici uffici. Contestualmente sono stati sequestrati 16.300 euro riconducibili a una società, che secondo le ricostruzioni sarebbero il profitto del reato. L'agente, ora sospesa, ricopriva il ruolo di tecnico nella Pasi, la polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione. Il marito è titolare di un'agenzia di pratiche. A far scattare le indagini è stata una segnalazione partita dagli operatori dell'ufficio passaporti. Secondo l'accusa avrebbero falsificato il calendario per le convocazioni alla Questura di via Dante, a Reggio Emilia, per il rilascio del passaporto. Un iter burocratico questo, anche se la stessa questura spiega che in caso di urgenze i tempi sono molto più ridotti, che poteva durare ance per mesi.

