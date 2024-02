Reggio Emilia | il grazie dell' Ausl per donazioni anti Covid

Monsignor Giacomo Morandi, presidente della Cei regionale, ha mandato una lettera ai parroci. Per il clamore sollevato, la diocesi ha dovuto ... (repubblica)

Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 A Reggio Emilia due persone, una poliziotta in servizio alla Questura e suo marito, sono accusate di aver messo ... (dayitalianews)

Colpo di scena nelle altre due sfide della final eight di Coppa Italia Basket 2023 /24. Le due superfavorite, Bologna e Brescia , sono state eliminate ... (sport.periodicodaily)

Reggio Emilia-Napoli in tv : programma - orario e diretta Coppa Italia 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Reggio Emilia-Napoli, sfida valida come semifinale di Coppa Italia 2024 di basket. Testa a testa a ... (sportface)