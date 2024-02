Recupero ex carcere S Domenico Il sindaco Marrucci è soddisfatto | Inizio dei lavori traguardo storico

ed è Ugo Di Giovanni , figlio di Domenico detto 'Mimì' e socio anche dalla comunità di recupero in cui fu rinchiuso, ha dopo essere uscito dal carcere. Alcuni anni fa era rimasto coinvolto nella

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nuova vita all’exdi Sandove sono iniziati i. Finalmente i fatti... "Riportare alla luce un luogo chiuso per secoli – puntualizza ilAndrea– rimetterlo alla fruizione pubblica allargando le occasioni di vita del CentroPatrimonio dell’Umanità è il nostro impegno. L’deiall’exdi Sanè unfrutto di un lungo iter che trasformerà un luogo di chiusura e privazione della libertà in uno spazio di confronto, accoglienza e cultura. Un lungo iter partito con uno dei primi casi in Italia di federalismo demaniale che ha riportato nelle mani dell’Amministrazione comunale e della Regione Toscana ...

Si finge pentito per uccidere la pm antimafia: «Volevo tagliarle la gola». Il piano choc di un detenuto in carcere: Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la gola durante l'incontro. Il piano, ...

Ex carcere Santo Stefano: Rocca incontra il Commissario: Riunione per il Progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex carcere borbonico. Il Presidente assicura il sostegno della Regione Lazio ...

Suicidio in cella a Terni, è il diciottesimo da inizio anno nelle carceri italiane: di M.R. Si discuteva nell’aula del Senato la modifica al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare, quando, nei giorni scorsi, due ...