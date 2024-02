Recanatese | la panchina a Filippi | Qui si può lavorare con profitto

1' di lettura 15/02/2024 - Giacomo Filippi è il nuovo allenatore della Recanatese. Una lunga carriera da giocatore, poi, in panchina, vice di Roberto Boscaglia a Brescia, Novara, con la Virtus Entella e infine con il Palermo, dove gli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Fumata bianca: il nuovo allenatore dellaè Giacomo, nome emerso nella convulsa giornata di mercoledì e che ha avuto il nulla-osta del consiglio direttivo dove la proposta è stata caldeggiata dal dt Cianni che ha avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo. A quel punto la trattativa, per quanto ci risulta, è stata abbastanza semplice ed il "nero su bianco" è arrivato nella tarda mattinata di ieri. Il 49enne, siciliano di Partinico,ha avuto una brillante carriera da calciatore con gli apici toccati a Treviso, dove ha disputato due stagioni in serie B ed a Trapani dove fu uno dei protagonisti della storica impresa dei granata che dai Dilettanti riuscirono a raggiungere il campionato cadetto nel 2013. Proprio in quell’anno, appese le scarpette al chiodo, iniziò l’esperienza da allenatore al fianco di Roberto ...