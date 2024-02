Real Madrid | con Mbappé una nuova era dei Galacticos

il Real Madrid sta per mettere le mani su Kylian Mbappé . Il fuoriclasse francese è pronto a lasciare il Psg per sposare il progetto tecnico di Carlo Ancelotti e firmare un contratto pluriennale con

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Un fuoriclasse che cambia tutto. Anche in una squadra di campioni. L’arrivo aldalla prossima stagione di Kylianrilancia il mito dei. È cambiato tutto, ma a livello di qualità in campo le Merengues che verranno non sembrano lontane da quelle del 2001-2002, quando arrivò la Champions con in campo tutti insieme, nella finale, Zidane, Figo, Raul, Morientes e Roberto Carlos. Nel Santiago Bernabeu completamente rinnovato, teatro perfetto per un calcio da sogno, ilsarà chiamato a dare spettacolo. Si può ipotizzare un tridente con Rodrygo, Bellingham e Vinicius, con il francese in arrivo unica punta, ma in grado come sempre di svariare su tutto il fronte offensivo con la sua devastante velocità. Mediani, se è lecito utilizzare ...