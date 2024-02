Real Betis-Alaves domenica 18 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Gli andalusi cercano il riscatto al Benito Villamarin

va ricercato nell'elenco delle squadre che hanno bucato la difesa del Barça: oltre al Real Madrid, infatti, la squadra catalana ha subito più di un gol nelle partite giocate contro il Betis, contro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Erano davvero in pochi ad aspettarsi che ilpotesse clamorosamente cadere nell'andata del play-off europeo contro la Dinamo Zagabria; i Verdiblancos hanno complicato moltissimo il loro cammino in Conference League e dovranno cercare un'impresa giovedì prossimo, in Croazia. Prima di quell'appuntamento così importante, visto che sappiamo bene quanto glitengano alle platee europee,

Conference League: Solo un pari per Eintracht e Ajax. Cade il Betis: Solita pioggia di gol e di emozioni in Conference League per l’andata dei playoff, turno nel quale non sono mancati i colpi di scena. Nelle sfide delle 18.45 pareggio per l’Eintracht Francoforte, tra ...

Valencia-Siviglia, il pronostico de LaLiga: occhio all’1, GOL o NO GOL: Valencia e Siviglia sono pronte ad affrontarsi in quello che sarà il 25° turno de LaLiga. Un match molto importante per entrambe le squadre, seppur per motivi ...

DALLA SPAGNA - Real Madrid, Perez non vuole fare follie per Mbappè: Florentino Perez, scrive 'AS', non ha intenzione di fare follie per Mbappè: il Real Madrid ha un tetto ingaggi che rispetterà ed è rappresentato dallo stipendio da 12 milioni a stagione di Jude ...