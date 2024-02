RB Lipsia vs Borussia Monchengladbach – probabili formazioni

nel Borussia Monchengladbach: colpiva il suo modo di giocare per Intanto stasera torna la Champions con Copenaghen - City e Lipsia

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’RB Leipzig torna all’azione nazionale dopo le fatiche europee con un incontro casalingo contro ilin Bundesliga sabato 17 febbraio. I Roten Bullen sono stati sconfitti dal Real Madrid in Champions League nel turno infrasettimanale, ma la squadra di Marco Rose ha offerto una prestazione di cui essere orgogliosa e dovrebbe essere fiduciosa in questo incontro. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 18:30 Anteprima della partita RBvsa che punto sono le due squadre RBUn inizio disordinato del 2024 ha visto ilsoffrire per la qualificazione alla Champions League nella prossima stagione. La ...