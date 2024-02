RB Lipsia-Borussia Monchengladbach sabato 17 febbraio 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

nel Borussia Monchengladbach: colpiva il suo modo di giocare per Intanto stasera torna la Champions con Copenaghen - City e Lipsia

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Posticipo deldi Bundesliga e tocca al RBdi Rose ricevere in casa ildi Seoane. Per il tecnico nativo diennesima sfida contro la squadra che lo ha lanciato in questo campionato ad alti livelli e che ancora cerca il suo erede, dopo l’addio traumatico avvenuto a fine della stagione 2020/2021 che ha coinciso con l’ultima partecipazione alla InfoBetting: Scommesse Sportive e