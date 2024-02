Ravenna | occhio al Lentigione | Chi ci sfida dà qualcosa in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Aziz Sare, mediano classe 2001, nato a Forlì, ma originario del Burkina Faso, è una dei cosiddetti titolari aggiunti nello scacchiere di mister Gadda (4 gare da titolare, ma 15 gettoni in totale). Sare, some avete vissuto questa settimana senza la gara? "L’abbiamo trascorsa come le precedenti, con lo stesso impegno e la stessa voglia, ma anche con la stessa dedizione e lo stesso entusiasmo che abbiamo sempre messo fin dall’inizio. La voglia di migliorare è sempre tanta, e tutti dimostrano quotidianamente di voler crescere per il bene della squadra". Soddisfatto della sua stagione? "Molto. Del resto, se penso che, fino un anno fa, ero fermo per situazioni extracalcistiche, credo proprio di dover essere contento. Senza dimenticare l’infortunio al gin, che mi ha costretto lontano dai campi per diversi mesi. Rivivere le situazioni di campo e di spogliatoio, è ...