Rastelli | “Il Napoli sta cercando faticosamente ”

dalla discutibile gestione tecnica di Massimo Rastelli , l' 17 gol fatti e 4 reti incassate con l'ex mediano di Napoli e Juve al Difesa da reinventare e una squadra che sta superando ogni tipo di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’allenatore ed ex calciatore (anche del) Massimo, compagno di squadra di Gilardino a Piacenza, è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho giocato con Alberto che aveva 17 anni, ma era già bravo! In quella stagione retrocedemmo in B e anche per la società era un modo per mettere in mostra giocatori interessanti che venivano dal settore giovanile. Gilardino fece subito vedere di avere il classico intuito dell’attaccante di razza perchè i rimpalli gli andavano sempre a favore, riusciva sempre a concretizzare per cui si trovava sempre al posto giusto al momento giusto ed ha fatto una grandissima carriera”. La personalità di Gilardino “Ha giocato in tantissime squadre e al di là delle qualità tecniche, la differenza la fa la personalità e lui ne ha sempre avute, da ...