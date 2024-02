Rapinavano uffici postali a Roma | gruppo di tre banditi settantenni fermato dalla polizia Ecco come agivano video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sgominatauna ‘banda del buco’, guidata da tre over 65 e dedita alle rapine negli. Nelle prime ore della mattinata, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone, tre accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e gli altri di concorso in rapina. A capo delun 75enne e un 70enne. Il primo aveva il ruolo di palo e l’altro eseguiva materialmente le rapine insieme a un 66enne. Per tutti e tre è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Gli altri sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione allagiudiziaria e avevano i compiti di riprodurre chiavi ed effettuare materialmente i fori per consentire ai complici di accedere negli ...